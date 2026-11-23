A gripe das aves foi detetada numa exploração de galinhas reprodutoras em Tomar, Santarém, confirmou esta segunda-feira, 23 de novembro, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), adiantando que existe um risco elevado de disseminação da doença.

“Em 19 de novembro foi confirmado um foco de infeção por GAAP numa exploração avícola de galinhas reprodutoras, situada na freguesia de Paialvo, concelho de Tomar, distrito de Santarém”, lê-se numa nota da DGAV.

Em maio, Portugal recuperou o estatuto de país livre da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP), após a implementação das medidas de controlo e erradicação dos focos.

Contudo, na atual época já tinha sido detetado um foco numa gaivota em Peniche, Leiria.

Já foram implementadas medidas de controlo, incluindo a inspeção dos locais onde a doença foi detetada, a eliminação dos animais afetados e a limpeza da exploração.

Por outro lado, foram impostas restrições à movimentação e reforçada a segurança das explorações com aves nas zonas de restrição, num raio de até 10 quilómetros em redor do foco detetado.

A DGAV avisou que se tem verificado um aumento acentuado do número de focos na União Europeia e que existe um “risco elevado de disseminação da doença” em Portugal.

Perante esta situação, foi determinado o confinamento das aves domésticas nas zonas de alto risco para a gripe aviária, de modo a evitar os contactos com aves selvagens.

A realização de feiras e mercados de aves vivas continua a ser permitida fora das zonas de restrição.

A DGAV apelou ao cumprimento destas medidas e das boas práticas de biossegurança e de produção, como o reforço dos procedimentos de higiene das instalações, equipamentos e materiais.