Portugal ainda não entrou na fase epidémica da gripe, mas a DGS quer acelerar a proteção dos grupos mais vulneráveis, através da vacinação, até dezembro, mês marcado por um maior número de convívios sociais e familiares.

"Os indicadores ainda não nos permitem dizer que estamos na altura epidémica de gripe", afirmou esta sexta-feira à agência Lusa a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, destacando que a campanha de vacinação está a avançar "de uma forma muito rápida".

Rita Sá Machado salientou, contudo, a importância de vacinar os mais vulneráveis antes de dezembro: "É sempre um mês muito complexo (...) em que as pessoas vão a muitos jantares e almoços com amigos, com família, depois temos as festas e, portanto, o nosso objetivo é proteger, proteger, proteger todas as pessoas, vacinar os mais vulneráveis" até essa data.

Adiantou ainda que, no âmbito do próprio Ministério da Saúde, está a funcionar uma comissão, tal como aconteceu no ano passado, para discutir todos os indicadores e implementar medidas caso se verifiquem alterações na evolução da situação epidemiológica.

Questionada se a nova variante da covid-19 PJ.2.1 exige um reforço dos cuidado de prevenção, Rita Sá Machado afirmou que, "por enquanto, ainda não". "Não há nada nesta variante, por enquanto, que nos faça ter algum tipo de sinais de alerta para outras questões", disse, sustentando: "Aquilo que vemos, por enquanto, é que a gravidade não é aumentada nesta nova variante".

Rita Sá Machado defendeu que é preciso continuar a investir em estratégias de vacinação e em estratégias que diminuam a propagação da doença, como para qualquer uma das variantes da Covid.

Segundo o último relatório semanal da DGS, mais de dois milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe e outras 884 mil foram vacinadas com o reforço sazonal contra a covid-19, entre 30 de setembro e 15 de novembro de 2026.

De acordo com a DGS, no período de 45 dias, 2.028.800 pessoas levaram o reforço da vacina contra a gripe, enquanto 884.041 pessoas foram vacinadas com o reforço sazonal contra a Covid-19.

Entre os vários grupos etários, a faixa entre os 70 e os 79 anos é a que regista maior número de pessoas vacinadas, com 320.028 reforços contra a Covid-19, e 640.931 reforços contra a gripe.

Há também registo de 91.851 crianças com idades entre os seis meses e os 4 anos vacinadas contra a gripe.