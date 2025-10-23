Greves no Estado convocadas para esta quinta-feira abrangem saúde e educação

O Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços e Entidades com Fins Públicos tem uma greve convocada para esta quinta-feira, 23 de outubro, que abrange os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, assim como o Sindicato dos Trabalhadores do Estado, que inclui pessoal não docente.As paralisações deverão ter impacto em vários serviços.A greve que abrange os trabalhadores da saúde visa reivindicar medidas urgentes para valorizar as carreiras, como a reposição de pontos para progressão remuneratória.Está também no caderno reivindicativo a contratação de pessoal efetivo, para acabar com “o uso abusivo de turnos suplementares e jornadas de 16 horas consecutivas”.O sindicato reclama também um subsídio de risco para técnicos auxiliares de saúde e enfermagem e exige o fim do banco de horas e do banco de horas grupal por adesão tácita, que afirma desregular a vida dos trabalhadores e beneficiar apenas os empregadores.A greve abrange todos os trabalhadores da saúde, incluindo hospitais, centros de saúde, institutos públicos e entidades privadas com contratos com o SNS.A greve decretada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Estado (STMO), entre as 00:00 e as 24:00, tem por objetivo exigir uma atualização salarial intercalar que tenha por base a taxa de inflação até ao terceiro trimestre de 2025, entre outras medidas.Os trabalhadores pretendem a criação de um cartão de refeição, com um valor diário de 12 euros, isento de imposto e insistem numa carreira específica de técnico auxiliar de educação..Frente Comum prevê "grande greve" da função pública na sexta-feira.Médicos marcam greve para 24 de outubro, dia em que há paralisação geral da Função Pública