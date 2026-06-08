Greve no IRN começa com adesão de 80% e encerramentos totais em algumas lojas

Algumas conservatórias de registo estão encerradas esta segunda-feira, 8 de junho, primeiro dia da greve dos trabalhadores do setor. De acordo com um comunicado do Sindicato dos Registos e do Notariado (STRN), a adesão geral ronda os 80%."A adesão nacional e transversal ronda os 80%, com destaque para a Madeira, que atingiu os 90%", destaca o sindicato. Apenas alguns serviços estão a funcionar no Funchal e em Porto Santo, encontrando-se todos os restantes encerrados. Nos Açores, há registo de encerramentos e fortes constrangimentos em todas as ilhas.As Lojas de Cidadão também registam constrangimentos. "Desde as primeiras horas da manhã, registaram-se encerramentos totais e atendimento reduzido em muitas conservatórias dos Registos Predial, Comercial, Automóvel e Civil, bem como nas Lojas de Cidadão, funcionando muitas apenas com serviços mínimos", ressalva a estrutura sindical.Para o STRN, a participação demonstra o descontentamento da classe. "Esta adesão expressiva confirma a gravidade dos problemas estruturais que há anos afetam o setor, apontando para um défice superior a 3.000 trabalhadores, degradação do serviço público, atrasos crónicos, serviços encerrados, assimetrias salariais, carreiras bloqueadas, retrocesso profissional, ausência de investimento, falta de medicina do trabalho e substituições não remuneradas.Em entrevista ao DN, publicada na edição desta segunda-feira, o presidente do STRN, Arménio Maximo, já projetava grande participação. “Nós percorremos o país inteiro, visitamos as conservatórias, e os trabalhadores estão bem cientes de que o Governo não tomou nenhuma das medidas necessárias para resolver os graves problemas que o setor atravessa”, disse.A paralisação prolonga-se até sábado, 13 de junho. Conforme o STRN, os serviços mínimos vão garantir a emissão de passaportes urgentes, cartões de cidadão urgentes e extrema urgência, casamentos urgentes e casamentos que se encontravam previamente agendados.amanda.lima@dn.pt.IRN em greve até sexta. “É pelas pessoas que atendemos”.Pedidos de nacionalidade levam anos para começar a ser analisados, diz sindicato do IRN