Greve dos professores por distritos prossegue hoje em Aveiro

A greve de professores por distritos prossegue esta terça-feira em Aveiro, estando marcada uma concentração na Praça Melo Freitas, depois de no primeiro de 18 dias de greve previstos a paralisação ter registado em Lisboa uma adesão superior a 90%.

A greve foi convocada por uma plataforma de oito organizações sindicais, entre as quais está a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e o Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE).

A paralisação começou na segunda-feira, em Lisboa, onde registou uma adesão superior a 90%, segundo a Fenprof, e, depois de Aveiro, prossegue em Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, terminando no Porto no dia 8 de fevereiro.

Os professores estão em greve para exigir melhores condições de trabalho e salariais, o fim da precariedade, a progressão mais rápida na carreira, e em protesto contra propostas do Governo para a revisão do regime de recrutamento e colocação, que está a ser negociada com os sindicatos do setor.

Para quarta-feira está previsto o início da terceira ronda das negociações entre o Ministério da Educação e organizações sindicais de professores, no âmbito da discussão do novo modelo de recrutamento de docentes.