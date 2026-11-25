A Base de Dados de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD), criada em 2019 em resolução de Conselho de Ministros e decretada na Lei 57/2021, de 16 de agosto, tem finalmente regulamento publicado em Diário da República, através da Portaria n.º 533-A/2026/1, de 25 de novembro.

Como se lê no respectivo preâmbulo, "a BDVMVD pretende colmatar algumas necessidades de informação atualmente existentes, designadamente: permitir obter dados sistematizados sobre eventuais denúncias prévias, nomeadamente no âmbito de homicídios no contexto de violência doméstica; obter dados sistematizados, a nível nacional, sobre ocorrências registadas e o respetivo desfecho do processo penal, nas suas várias fases, em situações de violência contra as mulheres e violência doméstica (VMVD), em alinhamento com as disposições previstas pela Convenção de Istambul e as recomendações efetuadas a Portugal pelo Grupo de peritos que avaliam a implementação desta Convenção pelos Estados-Parte (GREVIO)."

Visa igualmente permitir, no que respeita à "gestão de casos concretos, a obtenção de informação, em tempo útil, sobre a existência de denúncias prévias no domínio da VMVD, envolvendo a mesma pessoa suspeita e/ou a mesma vítima", podendo assim "constituir-se como um fator determinante para a gestão do risco e para o próprio procedimento penal, sendo igualmente essencial que os órgãos de polícia criminal possam conhecer o desfecho processual penal dos processos acompanhados."

Em causa estão 34 crimes, que vão desde homicídio até aborto, passando, evidentemente, pela violência doméstica e violação, assim como todos os outros crimes contra a autodeterminação sexual. Notória é a ausência do tipificado no artigo 193º do Código Penal — “Devassa através de meio de comunicação social, da Internet ou de outros meios de difusão pública generalizada” —, um crime em regra designado por “pornografia de vingança”, tendo maioritariamente mulheres como vítimas, criado em maio de 2023, e que a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, ouvida pelo DN, considera dever integrar a base de dados.

Assinale-se, de resto, que o elenco dos crimes cuja notícia, nos termos da portaria agora publicada, integrará a base de dados não muda desde a primeira versão da portaria (à qual o DN teve acesso), elaborada justamente em 2023, no âmbito do Governo de António Costa, e enviada em novembro desse ano para a Comissão Nacional de Proteção de Dados para que esta desse o seu parecer (obrigatório) sobre a mesma.

Meio ano para vigorar a portaria — e sem prazo para que todos os dados entrem na base

A base de dados, que será, de acordo com o regulamento agora publicado, alimentada pela informação proveniente de dez entidades — as polícias (Judiciária, de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana); a Procuradoria-Geral da República; o sistema informático de suporte à atividade dos tribunais (CITIUS); as comissões para a Cidadania e a Igualdade de Género, de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e de Proteção a Vítimas de Crime; a DGRSP; o Instituto da Segurança Social —, não está porém, como o DN tinha noticiado a 15 de novembro, em condições de arrancar de imediato. Daí que a portaria, que é da responsabilidade dos ministérios da Justiça, da Administração Interna, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da da Cultura, Juventude e Desporto (o qual tem a tutela da igualdade), só entre em vigor no prazo de seis meses a contar desta quarta-feira.

Mais: o regulamento admite, no seu artigo 6º, respeitante ao "Modelo de comunicação de dados segundo a entidade-fonte de informação", que a base de dados entre em funcionamento sem dispor de todos os dados. "Na data de entrada em funcionamento da BDVMVD", lê-se no número 8 desse artigo, "poderão não constar ainda dos dados efetivamente comunicados" informações provenientes da Polícia Judiciária "bem como alguns dados no contexto de outras tipologias previstas", "uma vez que tal comunicação depende de alterações informáticas posteriores."

E, no número nove do artigo 6º, diz-se ainda que "a materialização da comunicação" de certos dados "implica ajustes prévios, de modo que a entidade-fonte esteja dotada de informação que a habilite a comunicar à BDVMVD dados referenciados a processos-crime concretos."

Também no artigo 7.º, no qual se prescreve que "a comunicação de dados por parte das entidades-fonte de informação à BDVMVD é realizada através de circuitos de comunicações privados e encriptados, utilizando soluções automáticas que visam melhorar a interoperabilidade entre os sistemas informáticos das entidades envolvidas", se admite que estas "soluções automáticas" não estão "implementadas" — pelo que até lá "a comunicação de dados (...) será efetuada através do envio de mapa em formato não editável (PDF) e com selo de segurança digital (...)."

Fica assim claro que, como o DN tinha reportou, o processo tecnológico de criação da base de dados, no que respeita à sua "alimentação" pelas denominadas "entidades-fonte", não foi desenvolvido.

Recorde-se que, de acordo com comunicações internas do ministério da Administração Interna (MAI), às quais o DN teve acesso, em dezembro de 2025 a Secretaria-Geral do ministério da Administração Interna (SGMAI), que tem a incumbência de desenvolver a base de dados, comunicou ao ministério que o processo se encontrava num impasse, uma vez que "dependia da disponibilização dos mecanismos de comunicação das restantes entidades-fonte."

No início de outubro de 2026, o processo mantinha-se, ainda de acordo com as comunicações internas do MAI, no mesmo ponto. Em mail dirigido ao chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, o então secretário-geral da SGMAI, Ricardo Carrilho, lembrava que a entrada em funcionamento da base de dados permanecia, "conforme resulta do conhecimento da Tutela, dependente de decisões e diligências do Governo, das entidades-fonte e das respetivas tutelas competentes, sem que tenham sido comunicados à SGMAI os desenvolvimentos necessários para ultrapassar os constrangimentos anteriormente sinalizados superiormente.”

Em nota de esclarecimento enviada ao DN na sequência da publicação da notícia de 15 de novembro, o gabinete do ministro da Administração Interna, Luís Neves, informava, com o intuito de confrontar "a afirmação 'Polícias não colaboram', inscrita no título" da notícia do jornal, que "a entrada em funcionamento da base de dados pressupõe ainda que as entidades que a vão alimentar adaptem os seus sistemas para comunicar os dados previstos no regulamento." Este esclarecimento confirmava a informação adiantada pelo DN, que a portaria torna agora oficial: as adaptações necessárias nos sistemas informáticos das entidades-fonte não foram efetuadas.