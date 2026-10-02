Governo confia que floresta estará mais protegida no próximo verão com reforço de equipamentos

O secretário de Estado Rui Ladeira mostrou-se confiante de que a floresta estará mais protegida no próximo verão, após a entrega de equipamentos a municípios, comunidades intermunicipais, organizações de produtores florestais e estruturas operacionais.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas entregou esta sexta-feira, 02 de outubro, oito tratores aos municípios de Sernancelhe, Tarouca, Penedono, Resende, Tabuaço, Moimenta da Beira, Lamego e São João da Pesqueira, no distrito de Viseu, para reforço da capacidade de realização de operações de gestão de combustível e prevenção de incêndios rurais.

Em declarações à agência Lusa no final da cerimónia, realizada em Tarouca, o secretário de Estado das Florestas referiu que, além dos 285 tratores que estão a ser entregues pelo país, “todas as equipas de sapadores florestais já receberam motorroçadoras novas”.

“Queremos que quem está todos os dias a trabalhar sobretudo no inverno, no outono e na primavera, com equipamento moto ou manual, tenha o mais moderno, porque é um trabalho duro”, justificou.

Com os vários equipamentos, a dinâmicas das equipas, as medidas do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Rui Ladeira considerou que se consegue trabalhar a prevenção e a gestão do território para diminuir o risco de incêndio.

De acordo com dados fornecidos à Lusa pela secretaria de Estado, entre 01 de janeiro e 30 de setembro deste ano registaram-se 8.032 incêndios rurais, que causaram 74.251 hectares de área ardida, entre povoamentos (33.924 hectares), matos (33.626 hectares) e agricultura (6.701 hectares). O número de incêndios representa menos de 70% comparativamente a 2025 (até 30 de setembro).

Rui Ladeira avançou que o Floresta Ativa (programa de apoio à limpeza, gestão e valorização de terrenos florestais) deverá reabrir “muito em breve” e considerou fundamental que todas as fileiras “sintam que quem tem parte ou a totalidade do seu rendimento na floresta possa ter também apoios”, mesmo nas pequenas parcelas.

“São várias ações, várias medidas, para este objetivo comum que é todos contribuirmos para preparar o território nacional, o mundo rural, em particular a floresta”, realçou ainda o antigo autarca de Vouzela.

O presidente da Câmara de Tarouca, José Damião Melo, disse à Lusa que o dia de hoje “significa muito mais do que apenas a entrega de tratores”.

“Significa, acima de tudo, um olhar para um concelho onde mais de 70% do território é floresta e que precisamos de cuidar, precisamos de garantir a sua continuidade, de garantir o rendimento ao proprietário, a quem faz da floresta um modo de vida”, frisou.

O autarca defendeu que “a floresta não pode ser, nem deve ser, um espaço que apenas se prepara para arder de quatro em quatro ou de seis em seis anos”.

A entrega de tratores enquadra-se numa aquisição de mais de 480 equipamentos destinados a municípios, comunidades intermunicipais (CIM), organizações de produtores florestais e estruturas operacionais.

O investimento global em equipamento para autarquias, comunidades intermunicipais, organizações de produtores florestais e empresas é de cerca de 80 milhões de euros, no âmbito da estratégia de reforço da capacidade de prevenção e intervenção no território.

O reforço destes meios integra-se no Floresta 2050, que representa uma visão de longo prazo para a gestão e valorização da floresta, com a prevenção a ser feita ao longo de todo o ano.