Governo abre centro de vigilância em Monte Real e teme fogos graves nos concelhos afetados pela Kristin

O centro de vigilância de incêndios da Base Aérea de Monte Real, em Leiria, na região Centro do país, vai ser "ativado" durante os próximos dias devido ao previsível "agravamento" das condições meteorológicas, à onda de calor que é esperada para o território de Portugal continental a partir de domingo, 21 de junho, sendo que "a prioridade de vigilância incidirá sobre os 26 concelhos fortemente afetados pela tempestade Kristin", no inverno passado.De acordo com um comunicado conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Defesa, o governo decidiu reforçar "a vigilância aérea na área de atuação do Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO), na zona centro do país", tendo em conta "as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para um agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, com temperaturas elevadas, tempo quente e seco e consequente aumento do perigo de incêndio rural".De acordo com a mesma nota oficial enviada às redações esta quinta-feira, "a prioridade de vigilância incidirá sobre os 26 concelhos fortemente afetados pela tempestade Kristin, que provocou um aumento muito significativo da carga combustível existente no terreno, traduzindo-se num risco acrescido de ocorrência e propagação de incêndios rurais, justificando o reforço das medidas de vigilância, deteção precoce e combate de forma autónoma por parte das Forças Armadas".Neste contexto, explicam os dois ministérios, "sob coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), será ativado um Centro de Operações Permanente na Base Aérea nº5 em Monte Real, durante o período de alerta, funcionando como base avançada de apoio ao CIPO.De acordo com o IPMA, "com base na informação mais recente disponibilizada pelos modelos numéricos de previsão meteorológica utilizados, prevê-se uma subida de temperatura a partir do fim de semana [domingo é dia 21 de junho]".Assim, "é provável que se venha a verificar um período de tempo quente, com a maioria dos cenários a indicarem valores da temperatura máxima da ordem dos 40°C em algumas regiões do território do continente"."As temperaturas mínimas também irão registar valores da ordem dos 20°C ou superior em vários locais", acrescenta o instituto.Três aeronaves e vários drones prontos a atuar"Estará posicionado nesta base aérea um conjunto significativo de meios aéreos da Força Aérea Portuguesa e da Marinha, aumentando a capacidade de cobertura das zonas de maior risco", refere fonte dos dois ministérios. Assim, estarão prontos a atuar, se necessário:P-3C CUP+ – aeronave de patrulhamento de longo alcance, dotada de sensores de elevada capacidade para vigilância aérea e recolha de informação em vastas áreas do território;EADS C-295M – aeronave de vigilância equipada para missões de reconhecimento, observação e monitorização de grandes áreas, permitindo a deteção precoce de ocorrências e o apoio à coordenação operacional;Drones ou sistemas aéreos não tripulados para missões de vigilância persistente, deteção de focos de incêndio e monitorização em tempo real das áreas críticas;UH-60L Black Hawk – um helicóptero multifunções com elevada mobilidade e capacidade para reconhecimento aéreo, transporte, combate a incêndios e apoio às operações de proteção e socorro.