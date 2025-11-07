GNR registou 98 mortos em acidentes que envolveram motos desde janeiro

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou desde janeiro e até 15 de outubro 6.616 acidentes envolvendo motos, dos quais resultaram 98 mortos, 547 feridos graves e 4.822 feridos ligeiros.Os dados constam de uma nota da GNR para assinalar o arranque esta sexta-feira, 7 de novembro, da operação “Moto V”, que visa a fiscalização e patrulhamento e assegurar a segurança do evento MotoGP Portugal, que se realiza até domingo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.Na nota, a Guarda lembra que em 2024 registaram-se 6.387 acidentes envolvendo veículos de duas rodas, dos quais resultaram 103 vítimas mortais, 583 feridos graves e 4 .551 feridos ligeiros.Na sequência do MotoGP Portugal, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve entre esta sexta-feira e domingo, está previsto um aumento significativo do volume de tráfego de motociclos nas principais vias de acesso ao Algarve, refere a GNR na nota.A operação vai ter especial incidência nos distritos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Faro.No âmbito da operação, a GNR vai também desenvolver ações de sensibilização e fiscalização rodoviária, incidindo sobre comportamentos de risco, como o excesso de velocidade, a condução sob influência de álcool ou substâncias psicotrópicas e a utilização incorreta do capacete ou do equipamento de proteção.Na sequência do evento, a GNR informa que o espaço aéreo na zona do Autódromo Internacional do Algarve encontra-se interdito durante o período do Grande Prémio do Moto GP.Estarão igualmente interditas no período entre as 14:00 e as 17:00 de domingo a principal ligação ao Autódromo sentido sul, e a Autoestrada 22 sentido Espanha-Portugal entre os nós de Alvor e Mexilhoeira..Jaime Costa: “Espetáculo de abertura do GP de Portugal em MotoGP terá uma homenagem ao Miguel Oliveira”\n \n