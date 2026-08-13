GNR realizou mais de 400 operações de proteção e socorro em áreas de montanha desde 2024

A Guarda Nacional Republicana realizou mais de 400 intervenções de proteção e socorro em áreas montanhosas desde 2024, sendo a maioria na Serra da Estrela, contabilizou esta quinta-feira a corporação.

A Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR assegura operações de busca e resgate nas áreas montanhosas da Serra da Estrela, Gerês e Madeira.

Desde 2024 que os militares da UEPS realizaram 425 operações de proteção e socorro nas três áreas de montanha, sendo a Serra da Estrela a zona onde foram feitas mais missões.

Na Serra da Estrela, a GNR realizou 138 operações em 2024, 115 em 2025 e 29 este ano, num total de 282, sendo a maioria das missões relacionadas com auxílio a condutores e acidentes rodoviários.

Com 128 operações feitas no Gerês, a GNR realizou 60 em 2024, 53 em 2025 e 15 este ano e a maior parte foram missões de resgate, busca e primeiros socorros.

Já na Madeira foram feitas 25 operações, 12 das quais em 2024, oito em 2025 e cinco este ano, e foram sobretudo missões de busca.

A GNR recomenda várias medidas de autoproteção com o objetivo de prevenir acidentes e garantir a segurança dos praticantes de atividades ao ar livre, como evitar a realização de percursos sozinho, iniciar uma caminhada com margem suficiente para terminar antes do anoitecer e utilizar vestuário e calçado adequados.

Esta força de segurança recomenda ainda que se deve transportar uma mochila equipada com impermeável, vestuário suplementar, chapéu, óculos de sol e proteção solar, além do telemóvel com bateria carregada, um GPS ou mapa da região, apito, lanterna, estojo de primeiros socorros, água e alimentos suficientes.