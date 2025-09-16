Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mais um incidente com orcas ao largo da Costa da Caparica. GNR garantiu segurança de veleiro
GNR
Sociedade

Mais um incidente com orcas ao largo da Costa da Caparica. GNR garantiu segurança de veleiro

Um veleiro afundou, no sábado, na sequência do incidente com orcas. Na segunda-feira, uma outra embarcação esteve em dificuldades.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da Guarda Nacional Republicana (GNR) apoiou esta segunda-feira, 15 de setembro, um veleiro de pavilhão estrangeiro que se encontrava em dificuldades após um incidente com orcas, ao largo da Costa da Caparica. Em poucos dias, este é o segundo incidente do género naquela região.

A GNR adianta em comunicado que a embarcação CPV P01 Bojador prestou apoio ao veleiro enquanto este sofria sucessivos embates no patilhão provocados por orcas, tendo garantindo as condições de segurança durante todo o trajeto até ao porto de Cascais, para onde a tripulação pretendia seguir ao mesmo tempo que solicitava auxílio.

"A pronta intervenção da GNR, através da UCCF, reflete o seu compromisso permanente de garantir a segurança da navegação e das pessoas no mar, assegurando a vigilância, fiscalização e controlo das fronteiras marítimas nacionais, contribuindo de forma decisiva para a salvaguarda da vida humana e proteção da orla costeira", pode ler-se.

GNR

Este incidente acontece depois de, no sábado, um outro veleiro ter afundado ao largo da Costa da Caparica também na sequência de um ataque por parte de orcas, mas a tripulação manteve-se a salvo.

Nos últimos anos têm sido comuns ataques de orcas a veleiros nas costas de Portugal e Espanha.

Costa da Caparica
veleiro
GNR - Guarda Nacional Republicana
Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR
Orcas

