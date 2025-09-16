Mais um incidente com orcas ao largo da Costa da Caparica. GNR garantiu segurança de veleiro

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da Guarda Nacional Republicana (GNR) apoiou esta segunda-feira, 15 de setembro, um veleiro de pavilhão estrangeiro que se encontrava em dificuldades após um incidente com orcas, ao largo da Costa da Caparica. Em poucos dias, este é o segundo incidente do género naquela região.A GNR adianta em comunicado que a embarcação CPV P01 Bojador prestou apoio ao veleiro enquanto este sofria sucessivos embates no patilhão provocados por orcas, tendo garantindo as condições de segurança durante todo o trajeto até ao porto de Cascais, para onde a tripulação pretendia seguir ao mesmo tempo que solicitava auxílio."A pronta intervenção da GNR, através da UCCF, reflete o seu compromisso permanente de garantir a segurança da navegação e das pessoas no mar, assegurando a vigilância, fiscalização e controlo das fronteiras marítimas nacionais, contribuindo de forma decisiva para a salvaguarda da vida humana e proteção da orla costeira", pode ler-se.. Este incidente acontece depois de, no sábado, um outro veleiro ter afundado ao largo da Costa da Caparica também na sequência de um ataque por parte de orcas, mas a tripulação manteve-se a salvo.Nos últimos anos têm sido comuns ataques de orcas a veleiros nas costas de Portugal e Espanha.