Desaparecida há uma semana em Elvas, irmã do apresentador Cláudio Ramos foi encontrada em hospital de Madrid

Iara Nascimento , irmã do apresentador de televisão Cláudio Ramos que se encontrava desaparecida há uma semana, foi encontrada este domingo internada num hospital de Madrid, segundo avançou o Correio da Manhã.Já este domingo, a GNR confirmara à agência Lusa estar a tentar localizar uma mulher, desaparecida há uma semana em Elvas, adiantando que desde sexta-feira, após receber o alerta, foram efetuadas buscas no concelho.Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que a mulher, de 47 anos, residente em Vila Boim, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, terá desaparecido no dia 12. .Depois de receber o alerta na sexta-feira, a GNR efetuou buscas em barragens próximas daquela localidade, tendo também contactado a operadora telefónica da qual a mulher é cliente.A operadora comunicou que o equipamento não se registava na rede há vários dias e estava desligado, acrescentou a mesma fonte da GNR.Sem terem ainda obtido a localização da viatura pertencente à mulher, a GNR também solicitou os registos de passagens nas autoestradas..A Lusa contactou também o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, mas a mesma entidade disse não possuir qualquer registo sobre este caso.