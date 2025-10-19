Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Desaparecida há uma semana em Elvas, irmã do apresentador Cláudio Ramos foi encontrada em hospital de Madrid
Sociedade

A mulher, de 47 anos, residente em Vila Boim, terá desaparecido no dia 12.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Iara Nascimento , irmã do apresentador de televisão Cláudio Ramos que se encontrava desaparecida há uma semana, foi encontrada este domingo internada num hospital de Madrid, segundo avançou o Correio da Manhã.

Já este domingo, a GNR confirmara à agência Lusa estar a tentar localizar uma mulher, desaparecida há uma semana em Elvas, adiantando que desde sexta-feira, após receber o alerta, foram efetuadas buscas no concelho.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que a mulher, de 47 anos, residente em Vila Boim, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, terá desaparecido no dia 12. .

Depois de receber o alerta na sexta-feira, a GNR efetuou buscas em barragens próximas daquela localidade, tendo também contactado a operadora telefónica da qual a mulher é cliente.

A operadora comunicou que o equipamento não se registava na rede há vários dias e estava desligado, acrescentou a mesma fonte da GNR.

Sem terem ainda obtido a localização da viatura pertencente à mulher, a GNR também solicitou os registos de passagens nas autoestradas..

A Lusa contactou também o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, mas a mesma entidade disse não possuir qualquer registo sobre este caso.

GNR
Elvas
Buscas

