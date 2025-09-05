GNR desmantela rede de mão de obra ilegal. 69 imigrantes viviam em condições precárias

A GNR anunciou esta sexta-feira, 5 de setembro, ter desmantelado uma rede de angariação de mão-de-obra ilegal no concelho de Cadaval, na sequência de uma ação de fiscalização onde foi encontrado um grupo de 69 imigrantes, com idades entre os 16 e os 24 anos, a viver em condições indignas. A operação, que contou também com o apoio da Segurança Social e da Autoridade para as Condições do Trabalho, foi desencadeada devido a uma denúncia que falava, precisamente, que várias pessoas viviam num armazém em condições precárias e que eram utilizados como mão de obra.Em comunicado, a GNR revela que identificou o proprietário do armazém, tendo sido alvo de um auto de contraordenação por utilizar o trabalho de cidadãos estrangeiros em situação ilegal, além de sete autos de contraordenação por permanência ilegal em território nacional.Os factos foram transmitidos ao Tribunal Judicial de Alenquer.