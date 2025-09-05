Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
GNR desmantela rede de mão de obra ilegal. 69 imigrantes viviam em condições precárias
FOTO: GNR
Sociedade

GNR desmantela rede de mão de obra ilegal. 69 imigrantes viviam em condições precárias

Os cidadãos estrangeiros, com idades entre os 16 e os 24 anos, viviam num armazém e eram utilizados como mão de obra. proprietário das instalações foi identificado.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

A GNR anunciou esta sexta-feira, 5 de setembro, ter desmantelado uma rede de angariação de mão-de-obra ilegal no concelho de Cadaval, na sequência de uma ação de fiscalização onde foi encontrado um grupo de 69 imigrantes, com idades entre os 16 e os 24 anos, a viver em condições indignas. 

A operação, que contou também com o apoio da Segurança Social e da Autoridade para as Condições do Trabalho, foi desencadeada devido a uma denúncia que falava, precisamente, que várias pessoas viviam num armazém em condições precárias e que eram utilizados como mão de obra.

Em comunicado, a GNR revela que identificou o proprietário do armazém, tendo sido alvo de um auto de contraordenação por utilizar o trabalho de cidadãos estrangeiros em situação ilegal, além de sete autos de contraordenação por permanência ilegal em território nacional.

Os factos foram transmitidos ao Tribunal Judicial de Alenquer.

Imigrantes
GNR
Cadaval
Alenquer
ilegais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt