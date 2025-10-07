Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
GNR apreende quase 800 quilos de haxixe em embarcação no Guadiana
GNR apreende quase 800 quilos de haxixe em embarcação no Guadiana

Esta ação decorreu junto à localidade de Pomarão, Mértola.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

A GNR deteve, esta terça-feira, 7 de outubro, dois homens e apreendeu quase 80 quilos de haxixe numa embarcação no rio Guadiana, junto à localidade de Pomarão, Mértola.

Os militares do Destacamento Territorial de Almodôvar detetaram uma atividade suspeita, que os levou a abordar a embarcação. De acordo com um comunicado, após uma busca sumária, foram apreendidos 786 quilos de haxixe (o equivalente a 1 572 000 de doses), uma embarcação, três telemóveis, um computador portátil, um tablet e diverso material utilizado para comunicações.

Os detidos, com 42 e 55 anos, permanecem nas instalações da Guarda e serão presentes amanhã, 8, no Tribunal Judicial de Beja.

GNR
tráfico de droga
Rio Guadiana

