GNR apreende quase 800 quilos de haxixe em embarcação no Guadiana

A GNR deteve, esta terça-feira, 7 de outubro, dois homens e apreendeu quase 80 quilos de haxixe numa embarcação no rio Guadiana, junto à localidade de Pomarão, Mértola.Os militares do Destacamento Territorial de Almodôvar detetaram uma atividade suspeita, que os levou a abordar a embarcação. De acordo com um comunicado, após uma busca sumária, foram apreendidos 786 quilos de haxixe (o equivalente a 1 572 000 de doses), uma embarcação, três telemóveis, um computador portátil, um tablet e diverso material utilizado para comunicações.. Os detidos, com 42 e 55 anos, permanecem nas instalações da Guarda e serão presentes amanhã, 8, no Tribunal Judicial de Beja.