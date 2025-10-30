Garrafa com cartas de dois soldados da I Guerra Mundial chega às famílias mais de 100 anos depois

Quando Deb e Peter Brown, um casal de australianos que passeava com a filha pela praia de Wharton no dia 9 de outubro, apanharam da areia um estranha garrafa de Schweppes estavam longe de imaginar as viagens que o seu gesto desencadearia. E o sentimento de união que dele resultaria.Para os dois australianos, na verdade, os passeios com a filha Felicity na praia de Wharton (perto de Esperance, na costa Ocidental da Austrália) até fazem parte de um hábito: passeio para recolher lixo deixado pelos banhistas.Mas a garrafa apanhada no dia 9 de outubro não era lixo. Era uma cápsula do tempo, em viagem há mais de um século, com muita história para e por contar, como se verá. Dentro da garrafa de vidro espesso e transparente estavam duas cartas, escritas a lápis, pelos soldados Malcolm Neville, de 27 anos, e William Harley, de 37. Ambas estavam datadas de 15 de agosto de… 1916. .Uma pesquisa aos nomes dos soldados indica que partiram de Adelaide num navio de transporte de tropas, o HMAT [His Magesty’s Australian Transport] A70 Ballarat, em 12 agosto de 2016, com destino ao outro lado do mundo, às trincheiras da Frente Ocidental da I Grande Guerra Mundial. A força em transporte iria reforçar o 48º Batalhão de Infantaria australiano.O soldado Neville nunca regressou a casa. Foi morto em combate um ano depois. Tinha 28 anos.Já o soldado Harley foi ferido duas vezes, mas sobreviveu à Guerra. Morreu em Adelaide poucos anos depois, em 1934, com um cancro. A família sempre acreditou que a doença lhe chegou por efeito do gás [tipicamente gás mostarda] que inalou num ataque alemão nas trincheiras.Apesar de estarem a caminho de uma das mais mortíferas guerras jamais vistas, Malcolm Neville e William Harley mostram-se bem humorados nas cartas enviadas à família. Talvez não os quisessem preocupar ou então estariam a exibir o desprendimento face às dificuldades de que os australianos tanto se orgulham. Certo é que Neville relata à mãe estar a “passar um bom bocado” e que até “a comida tem sido realmente ótima até ao momento”. “Com exceção de uma refeição a que demos um funeral no mar”, escreve, com aparente boa disposição. .As próprias expressões usadas pelos dois soldados atestam a antiguidade das missivas. “O navio ondula e abana por todos os lados, mas estamos tão felizes como o Larry [happy as Larry]”, escreveu Malcolm Neville, usando um coloquialismo australiano que há muito desapareceu do uso corrente.Neville também pede, na carta, que esta seja entregue – caso seja encontrada – à sua mãe, Robertina Neville, em Wilkawatt, que desde então se transformou numa cidade fantasma no Sul da Austrália. Já Harley, cuja mãe já tinha morrido em 1916, dava-se por satisfeito que a pessoa que encontrasse a garrafa ficasse com a mensagem. “Que a pessoa que encontre [esta mensagem] fique tão bem como nós nos encontramos presentemente”.O casal que encontrou a garrafa, Deb e Peter Brown, suspeitam que esta terá ficado mais de uma década presa na areia das dunas. A grave erosão que se tem verificado nos últimos meses nas dunas da praia de Wharton – causados por ondas enormes – terá desalojado a garrafa do seu sono descansado. O papel das cartas estava molhado, mas as partes escritas continuavam bem legíveis.“A garrafa está numa condição quase imaculada. Não tem quaisquer crustáceos [como pequenas lapas ou cracas] agarrados a ela. Acredito que se tivesse estado no mar ou exposta durante todo este tempo, o papel ter-se-ia desintegrado com a luz do sol. Não teríamos conseguido lê-la”, disse Deb Brown, citada pela Associated Press.E foi assim, por ter conseguido ler as cartas, que Deb Brown se lançou numa missão para encontrar os familiares dos dois soldados..A neta de William Harley, Ann Turner, disse que a sua família ficou “absolutamente em choque” com a descoberta. “Não conseguimos acreditar. Parece mesmo um milagre e sentimos que o nosso avô nos contactou a partir da cova”, disse Ann Turner à ABC news (Australian Broadcasting Corp).Já Herbie Neville, o bisneto de Malcolm Neville, disse que a família se reuniu, aproximou-se, pela “incrível” descoberta.“Parece que ele estava bastante feliz por ir para a guerra. É muito triste o que aconteceu. É muito triste ele ter perdido lá a vida”, sublinhou. “Mas UAU! Que homem era!”, concluiu, sem esconder o orgulho.