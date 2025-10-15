Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Gabinete de Prevenção de Acidentes Ferroviários abre análise preliminar a incidente com Intercidades
FOTO: Rui Manuel Fonseca/Global Imagens
Sociedade

Gabinete de Prevenção de Acidentes Ferroviários abre análise preliminar a incidente com Intercidades

Uma carruagem separou-se do resto da composição na viagem entre Lisboa e Faro, na segunda-feira
Rui Frias
Publicado a
Atualizado a

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAF) confirmou que está a realizar uma análise preliminar ao incidente ocorrido com um comboio Intercidades que perdeu uma carruagem, segunda-feira, na viagem entre Lisboa e Faro, para decidir se será aberta uma investigação formal.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, e citado pela agência Lusa, o GPIAF explicou que o processo em curso tem como objetivo “reunir informação relevante e avaliar se há motivo para a abertura de um processo formal de investigação”, sublinhando que este tipo de ocorrência não obriga automaticamente a uma investigação completa ao abrigo da lei.

O incidente aconteceu esta segunda-feira entre Grândola e Canal Caveira, afetando o comboio que saíra da Estação do Oriente às 14h02 e tinha chegada prevista a Faro às 17h35.

Segundo a mesma nota, o incidente ocorreu devido à “cedência do dispositivo de engate entre a primeira carruagem e o restante comboio”, o que provocou a separação da composição. O sistema de travagem automática foi acionado de imediato, imobilizando todas as carruagens e evitando consequências mais graves.

O gabinete adiantou ainda que o processo de análise poderá demorar até dois meses, prazo máximo definido para este tipo de avaliação.

Entretanto, a CP — Comboios de Portugal — também abriu um inquérito interno para apurar as causas do incidente. A empresa garantiu que “não existem registos anteriores de falhas neste componente mecânico” e assegurou que “a segurança dos passageiros não esteve em causa”, uma vez que os sistemas de travagem estão concebidos para atuar automaticamente em situações deste género.

Nenhum passageiro ficou ferido e a circulação ferroviária foi retomada após a intervenção das equipas técnicas no local.

Gabinete de Prevenção de Acidentes Ferroviários abre análise preliminar a incidente com Intercidades
Intercidades perdeu uma carruagem no caminho entre Lisboa e Faro
incidente
Intercidades
carruagem

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt