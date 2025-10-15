Gabinete de Prevenção de Acidentes Ferroviários abre análise preliminar a incidente com Intercidades

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAF) confirmou que está a realizar uma análise preliminar ao incidente ocorrido com um comboio Intercidades que perdeu uma carruagem, segunda-feira, na viagem entre Lisboa e Faro, para decidir se será aberta uma investigação formal.Num comunicado divulgado esta quarta-feira, e citado pela agência Lusa, o GPIAF explicou que o processo em curso tem como objetivo “reunir informação relevante e avaliar se há motivo para a abertura de um processo formal de investigação”, sublinhando que este tipo de ocorrência não obriga automaticamente a uma investigação completa ao abrigo da lei.O incidente aconteceu esta segunda-feira entre Grândola e Canal Caveira, afetando o comboio que saíra da Estação do Oriente às 14h02 e tinha chegada prevista a Faro às 17h35.Segundo a mesma nota, o incidente ocorreu devido à “cedência do dispositivo de engate entre a primeira carruagem e o restante comboio”, o que provocou a separação da composição. O sistema de travagem automática foi acionado de imediato, imobilizando todas as carruagens e evitando consequências mais graves.O gabinete adiantou ainda que o processo de análise poderá demorar até dois meses, prazo máximo definido para este tipo de avaliação.Entretanto, a CP — Comboios de Portugal — também abriu um inquérito interno para apurar as causas do incidente. A empresa garantiu que “não existem registos anteriores de falhas neste componente mecânico” e assegurou que “a segurança dos passageiros não esteve em causa”, uma vez que os sistemas de travagem estão concebidos para atuar automaticamente em situações deste género.Nenhum passageiro ficou ferido e a circulação ferroviária foi retomada após a intervenção das equipas técnicas no local..Intercidades perdeu uma carruagem no caminho entre Lisboa e Faro