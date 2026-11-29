Futuro próximo continua a ser uma "incógnita" para afetados pelo TGV no Porto
Com data marcada para saída de suas casas até junho, o futuro próximo dos moradores afetados pela linha de alta velocidade em Campanhã, no Porto, continua "uma incógnita", após anos de incerteza e de consequências para a saúde.
"Há uma incógnita, para mim há uma incógnita, porque eles sabem muito bem, os tipos que vieram cá tirar medidas à casa, eles sabem o valor da casa, por entre palavras, disseram. (...) Mas ainda não me deram o papel. E por escrito ainda não há nada", disse à Lusa António Araújo, residente na Travessa Presa da Agra, cuja casa está prevista ser expropriada.
Em causa está o alargamento do canal ferroviário na chegada à estação de Campanhã, no Porto, para receber a linha de alta velocidade, que vai obrigar à demolição de mais de 40 habitações, tendo um representante do consórcio AVAN (Mota-Engil, Serena, Teixeira Duarte, Casais, Alves Ribeiro, Conduril e Gabriel Couto), responsável pela obra, indicado na terça-feira, numa reunião com os moradores, que têm de sair das casas no primeiro semestre de 2027.
"Foi uma faca que nos espetaram, assim de um momento para o outro. Há tanto tempo que ando com isto, só agora na reunião [terça-feira] é que nos dizem 'olhem, para junho do ano que vem tem que estar tudo fora de lá, as pessoas têm que sair todas de lá'. Isto é alguma coisa? É brincar com o ser humano", afirmou.
António Araújo, que já tinha falado com a Lusa em outubro de 2025 e contado que tinha sido abordado em março e setembro desse ano sobre a sua casa, afirma que até agora não houve grande evolução.
"Informação, nunca tive. Tinha pela comunicação social. Mediante isso, ninguém nos contactou", e mesmo após terem feito medições à sua casa, "passou dezembro, continuaram os meses todos e nada", afirma o proprietário.
Só "há pouco tempo" é que regressaram ao contacto a perguntar se "queria ser realojado ou indemnizado", preferindo António Araújo a segunda opção, após anos de incerteza.
"Estão-me a comer aos bocadinhos. Eu já tenho que tomar medicação para dormir. Porque eu durmo à volta das duas primeiras horas. A partir daí estou de hora a hora a acordar e vem logo o bichinho à cabeça. Não tenho hipótese. A medicação até... Veja lá, agora até tenho diabetes", desabafa.
Esta foi uma preocupação comum aos moradores ouvidos pela Lusa, como Maria Luísa, que reside na Rua da China há mais de 60 anos e já toma "dois medicamentos para dormir".
"Tomo um equivalente a Valium 10 [miligramas] e tomo mirtazapina [antidepressivo] de 45 miligramas que não posso tomar mais. Sou diabética, entretanto desenvolvi um problema canceroso, já fui 'à faca' quatro vezes. Pode ter sido espoletado por uma questão nervosa", aventa, já que coincidiu com as primeiras notícias sobre a demolição das casas.
"Mas eles não se ralam com isso. Disseram que iam pôr um gabinete médico e com apoio psicológico para quem quisesse...", lamenta, com ar negativo.
Maria Luísa elencou também preocupações com o valor da indemnização proposta, contando que mandou "avaliar a casa e eles deram metade, falaram em metade do valor pelo que foi avaliada".
Noutro ângulo, algo semelhante aconteceu também a Bárbara Moreira, que não vive na zona mas é proprietária de uma casa remodelada há cinco anos e arrendada a uma cidadã norte-americana, com vista para o rio Douro, considerando que lhe fizeram "uma oferta absolutamente ridícula" pela casa, "35% abaixo" de uma avaliação pedida pela própria a um perito independente.
"Eu, por exemplo, vou ter um prejuízo muito grande porque eles dizem que vão tirar a minha inquilina daqui até junho - portanto, eu perco a renda - e depois não sei quando é que eles me vão pagar a minha parte, porque eles isso não dizem. Aos proprietários não dizem quando é que vão ser indemnizados", lamenta.
Nuno Moutinho, da associação A Soalheira, que tem estado na 'linha da frente' no auxílio à comunidade, considera que, "para os moradores, quanto mais cedo a decisão estiver tomada, melhor".
"Mas para ela ser tomada em conformidade com aquilo que é mais ou menos o valor que eles preveem para a sua casa, o consórcio vai ter que fazer uma grande alteração. Meio ano, para nós, não é problema. O problema será se eles não vierem para os valores que nós queremos", aponta.
Nuno Moutinho falou à Lusa em Noêda, "uma aldeia dentro da cidade", em frente a um terreno indicado pelos moradores à Câmara do Porto e ao consórcio que poderá servir como alternativa de residência para quem preferir ser realojado em vez de ser indemnizado.
"Para isso é preciso haver boas vontades, tanto do consórcio como da Câmara, para que isso se verifique. É claro que a decisão será de cada um, cada um vai decidir no final se quer a indemnização ou se quer uma casa. E eles estão neste momento a estudar o assunto e, por sugestão nossa, nós gostaríamos muito que isto viesse a dar outros habitantes aqui a Noêda", referiu.
Questionado sobre o papel da Câmara do Porto neste processo, considera que tem sido "uma deceção", pois "apesar de um abaixo-assinado, apesar de uma carta aberta, apesar de quatro idas à reunião da vereação", ainda não conseguiram "reunir-se com eles enquanto Comissão de Moradores".
Porém, viu com bons olhos a presença da vereadora da Habitação, Gabriela Queiroz, na sessão de terça-feira com o consórcio, o que é "um motivo de algum sucesso, porque é sinal que eles de facto estão a pensar em alojar os inquilinos" e "os moradores provisoriamente para, no final, aqueles que quiserem, poderem vir para Noêda".
Nuno Moutinho está ainda convencido que a relação com o consórcio "vai melhorar e muito".
"Certamente que eles ficaram conscientes do problema de saúde que as pessoas já têm e quando diziam que ainda não tínhamos perdido nada, nós já perdemos muita saúde. E isso sensibilizou-os e espero que seja um ponto de honra para mudanças na sua relação com as pessoas", vincou.