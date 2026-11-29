Com data marcada para saída de suas casas até junho, o futuro próximo dos moradores afetados pela linha de alta velocidade em Campanhã, no Porto, continua "uma incógnita", após anos de incerteza e de consequências para a saúde.

"Há uma incógnita, para mim há uma incógnita, porque eles sabem muito bem, os tipos que vieram cá tirar medidas à casa, eles sabem o valor da casa, por entre palavras, disseram. (...) Mas ainda não me deram o papel. E por escrito ainda não há nada", disse à Lusa António Araújo, residente na Travessa Presa da Agra, cuja casa está prevista ser expropriada.

Em causa está o alargamento do canal ferroviário na chegada à estação de Campanhã, no Porto, para receber a linha de alta velocidade, que vai obrigar à demolição de mais de 40 habitações, tendo um representante do consórcio AVAN (Mota-Engil, Serena, Teixeira Duarte, Casais, Alves Ribeiro, Conduril e Gabriel Couto), responsável pela obra, indicado na terça-feira, numa reunião com os moradores, que têm de sair das casas no primeiro semestre de 2027.

"Foi uma faca que nos espetaram, assim de um momento para o outro. Há tanto tempo que ando com isto, só agora na reunião [terça-feira] é que nos dizem 'olhem, para junho do ano que vem tem que estar tudo fora de lá, as pessoas têm que sair todas de lá'. Isto é alguma coisa? É brincar com o ser humano", afirmou.

António Araújo, que já tinha falado com a Lusa em outubro de 2025 e contado que tinha sido abordado em março e setembro desse ano sobre a sua casa, afirma que até agora não houve grande evolução.

"Informação, nunca tive. Tinha pela comunicação social. Mediante isso, ninguém nos contactou", e mesmo após terem feito medições à sua casa, "passou dezembro, continuaram os meses todos e nada", afirma o proprietário.

Só "há pouco tempo" é que regressaram ao contacto a perguntar se "queria ser realojado ou indemnizado", preferindo António Araújo a segunda opção, após anos de incerteza.

"Estão-me a comer aos bocadinhos. Eu já tenho que tomar medicação para dormir. Porque eu durmo à volta das duas primeiras horas. A partir daí estou de hora a hora a acordar e vem logo o bichinho à cabeça. Não tenho hipótese. A medicação até... Veja lá, agora até tenho diabetes", desabafa.

Esta foi uma preocupação comum aos moradores ouvidos pela Lusa, como Maria Luísa, que reside na Rua da China há mais de 60 anos e já toma "dois medicamentos para dormir".

"Tomo um equivalente a Valium 10 [miligramas] e tomo mirtazapina [antidepressivo] de 45 miligramas que não posso tomar mais. Sou diabética, entretanto desenvolvi um problema canceroso, já fui 'à faca' quatro vezes. Pode ter sido espoletado por uma questão nervosa", aventa, já que coincidiu com as primeiras notícias sobre a demolição das casas.

"Mas eles não se ralam com isso. Disseram que iam pôr um gabinete médico e com apoio psicológico para quem quisesse...", lamenta, com ar negativo.