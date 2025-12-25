Frio continua. Aviso amarelo em 11 distritos até sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 11 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a tempo frio entre a meia-noite de sexta-feira (26 de dezembro) e as 06h00 de sábado (27). Segundo informação do IPMA, o aviso amarelo começa às 00h00 de dia 26 até às 06:00 de dia 27. O aviso é para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga. Haverá a “persistência de valores baixos da temperatura mínima”.A exceção são as localidades junto ao litoral, nos distritos em que essa condição é aplicável. A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou esta semana para os cuidados a ter por causa do frio, lembrando que a descida das temperaturas aumenta o risco de agravamento de doenças crónicas e pedindo à população que se proteja.A DGS recomenda que os cidadãos evitem mudanças bruscas de temperatura, se vistam por camadas, ajustando a roupa ao ambiente, protejam as extremidades com gorro, luvas e meias quentes e usem calçado antiderrapante para evitar quedas..As imagens da neve em Portugal neste primeiro dia do inverno.Ministra da Saúde alerta que inverno vai ser “muito duro” por causa de nova estirpe da gripe