Frente considera que acordo "não impede" um novo caderno reinvidicativo
Frente considera que acordo "não impede" um novo caderno reinvidicativoDR/Frente Sindical
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Frente Sindical reivindica aumentos para a administração pública acima de 5% para 2027

Organização liderada pelos funcionários públicos pede atualização das remunerações acima dos 5%, superior ao estabelecido no acordo plurianual assinado ainda este ano.
DN/Lusa
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A Frente Sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins Públicos (STE) reivindicou esta quarta-feira (30) uma atualização das remunerações acima de 5%, além dos 2,3% previstos no acordo plurianual.

As propostas foram apresentadas esta quarta-feira na sede do STE, em Lisboa, e, no entender do sindicato, a assinatura do Acordo Plurianual 2026-2029 de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública, em janeiro deste ano, “não impede, nem inviabiliza a apresentação de um caderno reivindicativo” para 2027.

Entre as propostas está um aumento de 5% nas remunerações e pensões, além dos 60,52 euros ou 2,3% previstos no acordo, bem como uma antecipação do aumento do subsídio de alimentação para 6,45 euros.

O acordo plurianual prevê que o subsídio de alimentação, atualmente nos 6,15 euros por dia, suba para 6,30 euros em 2027 e 6,45 euros em 2028.

Em conferência de imprensa, a presidente da direção do STE, Rosa Sousa, justificou a proposta com um equilíbrio entre os valores da inflação e a perda de poder de compra.

Além da componente remuneratória, a Frente Sindical identifica ainda o reforço da contratação coletiva – em particular na administração local – e alterações ao desconto para a ADSE.

Neste último ponto, a Frente Sindical reivindica uma atualização da taxa de desconto de 3,5% para 2,5%, ou o desconto a 12 meses, ao invés de 14.

O Governo vai reunir-se com as três federações sindicais da Administração Pública na próxima terça-feira, dia 6 de outubro, naquela que será a primeira reunião no âmbito do processo negocial sobre a atualização geral dos salários para 2027.

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