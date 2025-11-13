Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Francisco Ferreira: “Portugal está entre os países mais vulneráveis da Europa às alterações climáticas"
Paulo Spranger/Global Imagens
Sociedade

Francisco Ferreira: “Portugal está entre os países mais vulneráveis da Europa às alterações climáticas"

O engenheiro do ambiente deixa o aviso: tudo o que fizermos agora sairá mais barato do que reparar os prejuízos que seguramente virão. A subida do nível do mar é a nossa fragilidade mais dramática.
Alexandra Tavares-Teles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
clima
Alterações climáticas
associação Zero
edição impressa
francisco ferreira

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt