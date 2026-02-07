Fotojornalista do DN premiado com imagem dos incêndios

O fotojornalista do DN Leonardo Negrão foi um dos vencedores do concurso “TotalEnergies – Fotógrafo de Natureza do Ano”. Negrão conquistou o segundo lugar com uma fotografia captada durante os incêndios do verão de 2025. O tema da edição deste ano foi “O impacto dos incêndios nos ecossistemas”.A imagem distinguida com o segundo prémio, que foi capa do DN a 18 de agosto, mostra uma aldeia totalmente isolada, rodeada por uma área ardida. “Um retrato de um dia em que parece que o Diabo andou por ali” foi a legenda da fotografia. A reportagem, de Vítor Cordeiro, retratou vilas isoladas pela vaga de incêndios.Em declarações ao DN, Leonardo Negrão destacou que “é sempre bom ver o nosso trabalho fotográfico reconhecido”. Num contexto de crescente popularização do telemóvel como ferramenta para tirar fotografias, o profissional sublinha que o trabalho fotojornalístico não é substituível, uma vez que “o fotojornalismo acompanha o contexto, com profissionais no local, informando as pessoas, sem filtros nem mentiras, com reportagens cruas e duras da realidade”.Negrão acrescenta ainda que uma imagem semelhante, captada há duas décadas pelo fotojornalista José Castro Carvalho, também esteve a concurso. Foi, aliás, este antigo profissional do DN quem alertou Leonardo Negrão para o prémio. “Mostra que algumas coisas continuam iguais há 20 anos”, conclui. O concurso foi promovido pelo Insitu – XV Festival de Imagem de Natureza de Vouzela..2025 em imagens: as escolhas dos fotojornalistas do DN.Dona do Correio da Manhã avança com despedimento coletivo focado nos fotojornalistas