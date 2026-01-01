2025 em imagens: as escolhas dos fotojornalistas do DN

As escolhas de Gerardo Santos.Os avanços e recuos na demolição do Bairro do Talude Militar, em Loures, foram notícia ao longo de quase todo o ano. Reportagem do DN mostrou a situação precária de alguns dos habitantes no local. .No final de fevereiro, o presidente francês Emmanuel Macron esteve em visita de Estado em Portugal. \u0007Na imagem, o cumprimento caloroso de Marcelo Rebelo de Sousa a Brigitte Macron, primeira-dama de França..O descarrilamento do Elevador da Glória provocou 16 mortes e abriu uma discussão sobre a segurança dos transportes públicos na capital portuguesa..Festa de Gyökeres, peça-chave na revalidação do título de campeão do Sporting. O internacional sueco acabaria por, no final da época, rumar ao Arsenal, após um longo braço-de-ferro com os leões..As escolhas de Reinaldo Rodrigues.Em março, a depressão Martinho deixou praticamente todo o país em sobressalto e a Área Metropolitana de Lisboa foi das zonas mais afetadas, como documenta a imagem, que fez capa do DN, captada na Rua Cidade de Cádiz..Em maio, a 8.ª Marcha pela Vida Independente levou centenas de pessoas com deficiência a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa..André Ventura a reagir aos resultados dos Círculos da Emigração, nas legislativas, onde o Chega foi o partido mais votado elegendo dois deputados..Um ensaio da Companhia Nacional de Bailado, no Teatro Camões..As escolhas de Leonardo Negrão.A 25 de abril, uma manifestação não-autorizada de apoiantes de extrema-direita em Lisboa resultou em confrontos com a polícia. O ex-juiz e líder do partido Ergue-te, Rui Fonseca e Castro, foi detido por desobediência..Arruada de Luís Montenegro no Chiado, a 16 de maio, no fecho da campanha para as legislativas em que seria reeleito primeiro-ministro..Uma das consequências da noite eleitoral, foi a queda do PS para terceira força política mais votada. Perante a derrota, Pedro Nuno Santos demitiu-se do cargo de secretário-geral, cargo agora ocupado por José Luís Carneiro..Imigrantes pernoitam juntam à AIMA para obter uma senha de atendimento, buscando a regularização no país. Uma imagem que se repetiu muitas vezes em 2025..As escolhas de Paulo Spranger.O calor de agosto não afastou peregrinos da habitual romaria a Fátima, maioritariamente constituída por emigrantes nesta altura do ano. No dia 13 desse mês foram também festejados os 70 anos do Museu do Santuário..A coreógrafa Olga Roriz no ensaio a solo do seu novo espectáculo, O Salvado, que estreou em julho, no Teatro Carlos Alberto (Porto)..O mês de julho marcou também o arranque do julgamento dos acusados na Operação Marquês. Um julgamento histórico, ainda sem fim à vista, por se tratar da primeira vez em que um antigo primeiro-ministro português, no caso José Sócrates, se sentou no banco dos réus, mais de 10 anos depois de ter sido detido em Lisboa.