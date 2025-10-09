Força Aérea recebe nova versão do helicóptero UH-60 Black Hawk

Chegou durante a tarde desta quinta-feira, 9 de outubro, à Base Aérea N.º 8 (BA8), em Ovar, mais um helicóptero UH-60 Black Hawk para ser operado pela Força Aérea.Este é a quinta aeronave do género recebida pela Força Aérea para reforçar a Esquadra 551 – “Panteras”, a primeira na versão “Lima”, com alterações que a diferem das quatro anteriores, na versão “Alpha”."As principais alterações prendem-se com novos motores e uma nova gearbox, que permite aumentar a vida útil operacional do meio aéreo", indica a Força Aérea num comunicado enviado às redações."Em relação à versão 'Alpha', esta nova versão recebida pela Força Aérea apresenta ainda um aumento do peso máximo à descolagem em cerca de 680 quilos, maior capacidade de carga suspensa – mais de 450 quilos – e melhor desempenho em condições de temperatura e altitude elevadas. Além daquelas melhorias técnicas, o UH-60L Black Hawk vem equipado com radar meteorológico, contribuindo para o aumento da capacidade de voo em qualquer condição atmosférica, estando ainda equipado com um guincho externo, que permitirá realizar missões de busca e salvamento", prossegue a nota.Este novo helicóptero foi transportado por num avião KC-390 da Força Aérea, que partiu terça-feira com destino a Huntsville, Alabama, nos Estados Unidos, tendo realizado escalas técnicas na Base Aérea N.º 4, nas Lajes, e em Rhode Island, nos EUA. O voo de regresso teve início esta quinta-feira, com destino à BA8, num voo direto."O helicóptero UH-60 Black Hawk destina-se a ser operado pela Esquadra 551 - 'Panteras' que tem como principais missões o combate aéreo a incêndios rurais e a projeção de forças no terreno, com capacidade de transportar até 12 operacionais e 2950 litros de água para largada", pode ler-se.Devido à elevada exigência das missões atribuídas a este helicóptero, as tripulações da Força Aérea responsáveis por operar o UH-60 Black Hawk continuarão uma formação rigorosa até ao próximo ano, "de forma a consolidar esta nova capacidade e garantir que as operações decorrem em segurança e com elevado nível de proficiência".A aquisição de seis UH-60 Black Hawk, em grande parte financiados com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), surgiu na sequência da transferência para a gestão da Força Aérea os meios próprios do Estado para a missão de combate a incêndios rurais, em 2018.Posteriormente, a Força Aérea assinou, em setembro do ano passado, um outro contrato para a aquisição de mais três helicópteros UH-60 Black Hawk, elevando o total da frota para nove.