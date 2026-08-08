Fogo rural em Fornos de Algodres dominado. Mais de 60 concelhos em em perigo máximo de incêndio

O incêndio rural em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, que deflagrou na tarde de sexta-feira, foi dado como dominado este sábado, 08 de agosto, disse à agência Lusa fonte da proteção civil. “Os trabalhos decorreram favoravelmente durante a noite e o incêndio foi dominado”, disse à agência Lusa uma fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).Segundo informação publicado no ‘site’ da ANEPC, mantêm-se no terreno 318 operacionais, apoiados por 84 veículos. O alerta para o fogo que deflagrou na localidade de Vila Ruiva, no concelho de Fornos de Algodres, foi dado às 16:53 de sexta-feira.Neste sábado, mais de 60 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com a informação do IPMA, os concelhos sob este alerta pertencem aos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro.O IPMA colocou ainda em perigo “muito elevado” e “elevado” quase todos os concelhos do país, à exceção de alguns concelhos junto ao litoral dos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Setúbal O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje nebulosidade no Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de precipitação, e céu pouco nublado no Sul. Évora e Beja vão ser hoje as cidades mais quentes, com 38 graus, Faro vai chegar aos 35, Lisboa aos 33 e o Porto aos 26..Nova app permite acompanhar incêndios em tempo quase real.Incêndios: Governo diz que “muitos portugueses” perderam casa e negócio em França