Fogo rural em Fornos de Algodres dominado. Mais de 60 concelhos em em perigo máximo de incêndio
Foto: MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Sociedade

Fogo rural em Fornos de Algodres dominado. Mais de 60 concelhos em em perigo máximo de incêndio

O IPMA colocou ainda em perigo “muito elevado” e “elevado” quase todos os concelhos, à exceção de alguns concelhos junto ao litoral dos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Setúbal.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O incêndio rural em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, que deflagrou na tarde de sexta-feira, foi dado como dominado este sábado, 08 de agosto, disse à agência Lusa fonte da proteção civil. “Os trabalhos decorreram favoravelmente durante a noite e o incêndio foi dominado”, disse à agência Lusa uma fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo informação publicado no ‘site’ da ANEPC, mantêm-se no terreno 318 operacionais, apoiados por 84 veículos. O alerta para o fogo que deflagrou na localidade de Vila Ruiva, no concelho de Fornos de Algodres, foi dado às 16:53 de sexta-feira.

Neste sábado, mais de 60 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com a informação do IPMA, os concelhos sob este alerta pertencem aos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou ainda em perigo “muito elevado” e “elevado” quase todos os concelhos do país, à exceção de alguns concelhos junto ao litoral dos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Setúbal O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje nebulosidade no Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de precipitação, e céu pouco nublado no Sul. Évora e Beja vão ser hoje as cidades mais quentes, com 38 graus, Faro vai chegar aos 35, Lisboa aos 33 e o Porto aos 26.

Fogo rural em Fornos de Algodres dominado. Mais de 60 concelhos em em perigo máximo de incêndio
Nova app permite acompanhar incêndios em tempo quase real
Fogo rural em Fornos de Algodres dominado. Mais de 60 concelhos em em perigo máximo de incêndio
Incêndios: Governo diz que “muitos portugueses” perderam casa e negócio em França
incêndio
fogo
calor
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
Diário de Notícias
www.dn.pt