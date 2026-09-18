Fogo obriga ao corte da A1 nos dois sentidos na zona de Aveiro

A Autoestrada do Norte (A1) está cortada nos dois sentidos na zona de Aveiro por causa de um incêndio florestal que deflagrou naquela área, disse esta sexta-feira, 18 de setembro, à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a mesma fonte, a A1 foi cortada pelas 14:00 entre Aveiro Sul e Albergaria (entre os quilómetros 233 e 249).

“Como alternativas, temos a A25, a A17 e a Estrada Nacional 235”, acrescentou a fonte da GNR.

O incêndio em questão deflagrou pelas 12:30 numa zona florestal da freguesia de Eixo e Eirol, no concelho de Aveiro, perto à A1.

Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 14:15 estavam a combater o fogo 162 operacionais, apoiados por 44 meios terrestres e oito meios aéreos.