Fogo em mato corta IC1 no concelho de Santiago do Cacém

O Itinerário Complementar 1 (IC1) está cortado ao trânsito junto a Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, desde as 17h03 desta segunda-feira, devido a um incêndio que consome uma área de mato, informou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária está cortada ao quilómetro 617 do IC1 devido a um fogo para o qual foi dado alerta às 16:09.

Segundo a mesma fonte, o incêndio teve origem numa viatura que se incendiou, alastrando as chamas ao mato.

Por volta das 17h30, de acordo com o ‘site’ da Proteção Civil, as chamas estavam a ser combatidas por 90 operacionais, apoiados por 24 veículos e sete meios aéreos.