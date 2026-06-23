Fogo em Loulé mobiliza nove meios aéreos, mais de 150 operacionais e obriga ao corte da EN2
MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Sociedade

Fogo em Loulé mobiliza nove meios aéreos, mais de 150 operacionais e obriga ao corte da EN2

Proteção Civil indica que “o incêndio está a abranger uma área grande porque o vento é muito forte no local, havendo projeções [do fogo] a 500 metros”.
DN/Lusa
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Um incêndio no sítio dos Besteiros, na freguesia do Ameixial, em Loulé, está a mobilizar mais de 150 operacionais e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 2, em ambos os sentidos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve disse, às 13h30, que o incêndio estava a ser combatido por 156 operacionais, apoiados por 46 viaturas e nove meios aéreos.

“O incêndio está a abranger uma área grande porque o vento é muito forte no local, havendo projeções [do fogo] a 500 metros”, referiu, sublinhando que apesar de haver casas na área de intervenção do incêndio, não houve ainda necessidade de retirar pessoas.

De acordo com a mesma fonte, “não houve reporte para o comando regional da necessidade de evacuar casas”, nem conhecimento de que tal medida tenha sido determinada pelo comandante das operações no local, sublinhou.

O alerta para o incêndio foi dado às 10:49 e o corte da EN2 ao trânsito efetuado às 11:25, como medida preventiva.

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