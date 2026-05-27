Fogo em Arouca mobiliza mais de 100 operacionais e seis meios aéreos
FOTO: Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (Arquivo)
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Fogo em Arouca mobiliza mais de 100 operacionais e seis meios aéreos

O fogo em causa está a lavrar em Vila Chã, na freguesia de Escariz, e só tem afetado mato.
David Pereira
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Um incêndio que deflagrou numa zona florestal do concelho de Arouca mobilizava, pelas 20:20, 130 operacionais, 34 viaturas e seis meios aéreos, segundo informações no site da Proteção Civil.

O fogo em causa está a lavrar em Vila Chã, na freguesia de Escariz, e só tem afetado mato, revelou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, citado pela Lusa.

"Nesta altura, não temos indicação de que haja habitações em risco", referiu.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca acrescenta, contudo, que “há coisas estranhas” na ocorrência. “Houve muitos focos de incêndio a surgir à mesma hora e isso não é natural, portanto as autoridades policiais agora vão investigar”, salientou Sérgio Azevedo.

O alerta foi dado às 17:32.

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