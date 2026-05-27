Fogo em Arouca mobiliza mais de 100 operacionais e seis meios aéreos

Um incêndio que deflagrou numa zona florestal do concelho de Arouca mobilizava, pelas 20:20, 130 operacionais, 34 viaturas e seis meios aéreos, segundo informações no site da Proteção Civil.O fogo em causa está a lavrar em Vila Chã, na freguesia de Escariz, e só tem afetado mato, revelou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, citado pela Lusa. "Nesta altura, não temos indicação de que haja habitações em risco", referiu.O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca acrescenta, contudo, que “há coisas estranhas” na ocorrência. “Houve muitos focos de incêndio a surgir à mesma hora e isso não é natural, portanto as autoridades policiais agora vão investigar”, salientou Sérgio Azevedo.O alerta foi dado às 17:32.