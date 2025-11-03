Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Fisco alerta contribuintes sobre circulação de falsos emails e SMS
Bruno Martins
Sociedade

Fisco alerta contribuintes sobre circulação de falsos emails e SMS

Contribuintes alertados pela AT para emails e mensagens SMS falsas "enviadas por pessoas que se fazem passar pela instituição". Comunicações fraudulentas incluem links para obtenção de dados.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou no portal das Finanças um novo alerta aos contribuintes sobre a circulação de emails e mensagens SMS falsas, "enviadas por pessoas que se fazem passar pela instituição".

Estas comunicações fraudulentas incluem 'links' maliciosos destinados à obtenção de dados pessoais ou bancários, num esquema conhecido como 'phishing', indica a AT.

A AT relembra que apenas envia ‘emails’ de endereços terminados em @at.gov.pt, nunca envia ‘emails’ ou SMS com ‘links’ para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais e nunca solicita aos contribuintes pagamentos através de ‘links’ enviados por ‘email’ ou SMS.

A AT refere ainda que todas as comunicações e operações digitais com a entidade são realizadas exclusivamente através do Portal das Finanças, e que apenas envia comunicações informativas para os contribuintes que ativaram o envio de ‘emails’ e SMS.

Ao acederem ao Portal das Finanças, os contribuintes devem confirmar sempre se o endereço começa por https:// , de forma a garantir uma ligação segura.

