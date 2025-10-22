Filhos de Balsemão destacam legado do pai. "Começámos a acreditar que era eterno"

Os filhos de Francisco Pinto Balsemão destacaram esta quarta-feira, numa carta aos trabalhadores da Impresa, que o legado do pai é eterno e que dele fazem parte todos os que colaboram com o grupo."É um dia muito difícil para todos nós. Achámos que não chegaria porque começámos a acreditar que Francisco Pinto Balsemão – pai, marido, avô, jornalista, empreendedor – era eterno. Como todos se recordarão, as frases sobre o futuro eram iniciadas pelo fundador da Impresa com a expressão 'Se eu um dia morrer…'. Mas o seu legado é eterno. E o seu legado somos todos nós", disseram os filhos na carta a que a Lusa teve acesso.Mónica Balsemão, Henrique Balsemão, Francisco Maria Balsemão, Joana Balsemão e Francisco Pedro Balsemão referem o sentimento de perda que está a unir todos os que trabalham no grupo de comunicação social, pois todos fizeram "parte da sua família: mulher, filhos e netos, mas também os muitos profissionais que colaboraram ou colaboram com a Impresa".Para os filhos, a morte de Balsemão é também uma perda para todo o setor da comunicação social - onde foi uma "figura ímpar e visionária" -, e para o país, que destacam como "um dos pais fundadores" da democracia.Os filhos agradecem aos trabalhadores por terem construído com Balsemão "uma história que deu ao país ventos de liberdade, com o Expresso, ventos de modernidade, com a SIC, ventos de mudança, com o pioneirismo que sempre o caracterizou".Em ambos os projetos, reforçam, Balsemão atuou com "liberdade, independência, rigor".Os filhos citam, na carta, frases do pai em que destaca o seu princípio cimeiro da luta pela liberdade, designadamente pela liberdade de expressão, e o objetivo de deixar o mundo melhor do que o encontrou."Francisco Pinto Balsemão deixou o mundo melhor. Cumpre-nos seguir o seu legado", afirmam os filhos no final da carta.Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.O velório de Francisco Pinto Balsemão realiza-se hoje a partir das 18:30 em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos. A missa irá realizar-se na quinta-feira às 13:00, também no Mosteiro dos Jerónimos.O velório e a missa são abertos ao público, sendo o funeral reservado à família. .As muitas vidas de Francisco Pinto Balsemão."Cultor da liberdade", "referência", "social-democrata genuíno". As reações à morte de Pinto Balsemão