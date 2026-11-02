Feriados e pontes em 2027: veja o calendário completo e saiba quando aproveitar fins de semana prolongados

O calendário de feriados de 2027 traz várias oportunidades para prolongar os períodos de descanso em Portugal. Ao longo do ano, alguns feriados coincidem com sextas-feiras e segundas-feiras, enquanto outros permitem fazer pontes com apenas um dia de férias.

O Corpo de Deus, o Dia de Portugal e o Dia da Implantação da República estão entre as melhores oportunidades para aproveitar fins de semana prolongados. Já em dezembro, será possível conseguir cinco dias consecutivos de descanso com dois dias de férias.

Confira o calendário completo dos feriados nacionais, as datas facultativas e as melhores oportunidades para marcar férias em 2027.

Calendário completo dos feriados nacionais em 2027

Portugal terá 13 feriados nacionais obrigatórios em 2027. Cinco deles coincidem com sábados ou domingos.

1 de janeiro (sexta-feira): Ano Novo.

26 de março (sexta-feira): Sexta-feira Santa.

28 de março (domingo): Domingo de Páscoa.

25 de abril (domingo): Dia da Liberdade.

1 de maio (sábado): Dia do Trabalhador.

27 de maio (quinta-feira): Corpo de Deus.

10 de junho (quinta-feira): Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

15 de agosto (domingo): Assunção de Nossa Senhora.

5 de outubro (terça-feira): Implantação da República.

1 de novembro (segunda-feira): Dia de Todos os Santos.

1 de dezembro (quarta-feira): Restauração da Independência.

8 de dezembro (quarta-feira): Imaculada Conceição.

25 de dezembro (sábado): Natal.

Quais são as pontes e os fins de semana prolongados de 2027?

O calendário de 2027 permite aproveitar vários períodos de descanso sem gastar muitos dias de férias. Estas são as principais oportunidades:

Janeiro: Ano Novo

O primeiro feriado do ano será numa sexta-feira, 1 de janeiro, permitindo três dias consecutivos de descanso, entre sexta-feira e domingo, sem necessidade de tirar férias.

Março: Páscoa

A Sexta-feira Santa será celebrada a 26 de março. Com o fim de semana, haverá três dias consecutivos de descanso, até domingo de Páscoa, a 28 de março.

Maio: Corpo de Deus

O feriado de Corpo de Deus será numa quinta-feira, 27 de maio. Quem tirar a sexta-feira, 28 de maio, terá quatro dias consecutivos de descanso, até domingo, dia 30.

Junho: Dia de Portugal

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será celebrado na quinta-feira, 10 de junho. Ao tirar a sexta-feira, dia 11, será possível aproveitar quatro dias de descanso, até domingo, 13 de junho.

Outubro: Implantação da República

O feriado de 5 de outubro será numa terça-feira. Quem tirar a segunda-feira, dia 4, poderá aproveitar quatro dias consecutivos de descanso, entre sábado, 2 de outubro, e terça-feira, dia 5.

Novembro: Dia de Todos os Santos

O feriado de 1 de novembro será numa segunda-feira, permitindo um fim de semana prolongado de três dias, sem necessidade de gastar dias de férias.

Dezembro: Restauração da Independência

O feriado de 1 de dezembro será numa quarta-feira. Quem tirar dois dias de férias, na quinta-feira, dia 2, e na sexta-feira, dia 3, poderá aproveitar cinco dias consecutivos de descanso, entre 1 e 5 de dezembro.

Dezembro: Imaculada Conceição

O feriado de 8 de dezembro também será numa quarta-feira. Com dois dias de férias, a 9 e 10 de dezembro, será possível ter cinco dias consecutivos de descanso, até domingo, dia 12.

*Este texto foi escrito com a ajuda de ferramentas de Inteligência Artificial, sujeito a edição jornalística e cumpre todas as regras éticas e deontológicas.