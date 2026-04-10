Doença provocada pelo mosquito Aedes aegypti provocou 5600 mortes em Lisboa, em 1857.
Doença provocada pelo mosquito Aedes aegypti provocou 5600 mortes em Lisboa, em 1857. DR
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Febre amarela pode regressar à Europa? Investigador português diz que há esse risco

Uma equipa internacional de investigadores, liderada pelo cientista português Nuno Faria, do Imperial College London, em colaboração com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, estudou a doença que devastou a Europa e Lisboa da segunda metade do Século XIX. E as conclusões “surpreenderam”: há fatores ambientais e sociais que, combinados, podem levar de novo à emersão e propagação da febre amarela.
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