Família descobre troca de cadáveres no velório. Hospital de São José abre inquérito
Sociedade

Família descobre troca de cadáveres no velório. Hospital de São José abre inquérito

Conselho de Administração da ULS São José abriu um inquérito para apurar as circunstâncias que levaram à troca de cadáveres de familiar do marido de Manuel Luís Goucha.
O Hospital de São José, em Lisboa, entregou o corpo errado a uma família, que só se deparou com o engano no velório, antes da cremação. O Conselho de Administração da ULS São José e a direção do serviço de Anatomia Patológica/Casa Mortuária lamentaram a situação, que foi prontamente corrigida, noticia o Correio da Manhã.

A unidade hospitalar abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da troca de cadáveres.

Foram os familiares de Mário Oliveira Nunes, irmão de Rui Oliveira, apresentador da CMTV e marido de Manuel Luís Goucha, que se viram confrontados com esta situação, adianta o jornal. A mulher de Mário Oliveira Nunes foi quem abriu a urna e deparou-se com um corpo que não era o do marido.

De acordo com os familiares, o corpo tinha a roupa correta, mas na pulseira de identificação o nome não correspondia ao cadáver que estava na urna.

A funerária terá explicado à família que a troca poderá estar relacionada com o facto de se estar a colocar dois corpos na mesma câmara frigorífica, devido ao elevado número de óbitos, ainda segundo o diário.

Mário Oliveira Nunes morreu aos 69 anos, vítima de um cancro.

