Família descobre troca de cadáveres no velório. Hospital de São José abre inquérito

O Hospital de São José, em Lisboa, entregou o corpo errado a uma família, que só se deparou com o engano no velório, antes da cremação. O Conselho de Administração da ULS São José e a direção do serviço de Anatomia Patológica/Casa Mortuária lamentaram a situação, que foi prontamente corrigida, noticia o Correio da Manhã. A unidade hospitalar abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da troca de cadáveres. Foram os familiares de Mário Oliveira Nunes, irmão de Rui Oliveira, apresentador da CMTV e marido de Manuel Luís Goucha, que se viram confrontados com esta situação, adianta o jornal. A mulher de Mário Oliveira Nunes foi quem abriu a urna e deparou-se com um corpo que não era o do marido.De acordo com os familiares, o corpo tinha a roupa correta, mas na pulseira de identificação o nome não correspondia ao cadáver que estava na urna. A funerária terá explicado à família que a troca poderá estar relacionada com o facto de se estar a colocar dois corpos na mesma câmara frigorífica, devido ao elevado número de óbitos, ainda segundo o diário.Mário Oliveira Nunes morreu aos 69 anos, vítima de um cancro.