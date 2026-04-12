Urgência geral chega a receber 350 doentes por dia.
Urgência geral chega a receber 350 doentes por dia. Arquivo
Sociedade

Falta de condições na urgência do Santa Maria levou à demissão de chefias e a rescisões de contrato

Equipas reduzidas, seis a oito médicos, só dois a três especialistas e o resto internos, uma média diária de 350 doentes, alguns internados ficam dias na urgência e outras “falhas”, que colocam “em risco a segurança dos cuidados” estão na origem de demissões e de rescisões, dizem fontes da unidade. Administração contrapõe com mais “investimento e contratação de médicos” nos últimos cinco anos, apesar de atendimentos na urgência terem caído.
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