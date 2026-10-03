Falsa taróloga e marido com antecedentes criminais detidos por burlar mulher em mais de 400 mil euros

Um casal estrangeiro foi detido esta sexta-feira, 3 de outubro, pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária deteve, por burlarem uma mulher em mais de 400 mil euros, aproveitando-se da sua fragilidade emocional e psicológica.

A detida apresentava-se como taróloga nas redes sociais e promovia os seus serviços através de um website, no qual divulgava os seus alegados poderes e serviços esotéricos. Desde janeiro que terá convencido a vítima a realizar várias transferências bancárias e entregas presenciais em numerário, sob o falso pretexto de que o dinheiro precisava de ser “benzido” e “purificado” para a realização de trabalhos espirituais, prometendo a posterior devolução desses valores.

O casal deslocava-se a Portugal por curtos períodos para receber dinheiro em numerário, tendo chegado ao nosso país esta quinta-feira, tendo viagem de regresso marcada para o Brasil este sábado.

Ambos os elementos do casal têm têm antecedentes criminais no Brasil, tendo a mulher sido detida naquele país, em 2015, por factos de natureza semelhante.

Nas redes sociais exibiam um estilo de vida altamente luxuoso.

A colaboração e troca de informações com entidades congéneres estrangeiras permitiram à Polícia Judiciária localizar o casal, detido em cumprimento de mandados de detenção emitidos pela competente autoridade judicial.

Os detidos foram presentes a Tribunal, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.