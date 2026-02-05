Exército diz que a intervenção dos meios de Engenharia em Vieira de Leiria foi coordenada com a Proteção Civil

O Exército Português esclareceu em comunicado que a intervenção dos seus meios de Engenharia em Vieira de Leiria, a 30 de janeiro, foi planeada previamente e realizada no âmbito da Proteção Civil, sob coordenação das autoridades competentes. O reforço envolveu três Destacamentos de Engenharia, mobilizados após indicação do Comando das Forças Terrestres e direcionados para Vieira de Leiria por decisão dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, que definiram essa localidade como prioridade. No terreno, os militares realizaram ações de limpeza de vias, corte de árvores e desobstrução de acessos. Após a conclusão das tarefas prioritárias, os Destacamentos foram desmobilizados, mantendo-se um deles em Vieira de Leiria até 4 de fevereiro e os restantes na Marinha Grande até 3 de fevereiro. O Exército reafirma que o seu apoio às populações é complementar, de caráter humanitário e logístico, e mantém total disponibilidade para continuar a colaborar conforme as necessidades identificadas.