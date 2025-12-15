Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Explosão seguida de incêndio na antiga refinaria de Leça da Palmeira
Explosão seguida de incêndio na antiga refinaria de Leça da Palmeira

O foco de incêndio está a ser combatido pelos bombeiros da empresa.
Sofia Fonseca
Um incêndio deflagrou na manhã desta segunda-feira, 15 de dezembro, na antiga refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira.

Os bombeiros de Matosinhos-Leça confirmam ao DN que se verificou um "pequeno incidente" e que estão de prontidão para atuar em caso de necessidade. No entanto, neste momento, o foco de incêndio está a ser combatido pelos bombeiros da empresa.

Segundo o Jornal de Notícias e relatos nas redes sociais, verificou-se uma explosão e sente-se cheiro a gás nas imediações daquela instalação, que encerrou em 2021.

Matosinhos refere que demolição da antiga refinaria da Galp é o percurso normal
Galp pede "paciência" na descontaminação dos solos da refinaria de Matosinhos
