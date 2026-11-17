Portugal está a conquistar cada vez mais estudantes americanos. No ano letivo de 2024-2025 estiveram matriculados 2789 alunos norte-americano no nosso país, o valor mais elevado de sempre.

De acordo com dados do relatório Open Doors 2026, do Institute of International Education, este número representa um crescimento de cerca de 559% face a 2014-2015, ano em que a FLAD criou o Study in Portugal Network (SiPN) e em que estiveram matriculados em Portugal 423 estudantes norte-americanos.

O crescimento tem sido consistente ao longo dos últimos dez anos. Chegou a ser interrompido pela pandemia, mas depois verificou-se uma recuperação expressiva nos anos seguintes. Só nos últimos três anos, o número de estudantes norte-americanos quase duplicou.

A Fundação Luso-Americana - Para o Desenvolvimento (FLAD) refere que tem trabalhado, através do SiPN, "para promover Portugal como destino académico junto das universidades e dos estudantes dos Estados Unidos, desenvolvendo parcerias com instituições de ensino superior portuguesas e criando novas oportunidades de mobilidade".