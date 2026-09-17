Estruturas sindicais da PSP e GNR reúnem-se esta quinta-feira com o Governo para negociações

As organizações sindicais da PSP e da GNR reúnem-se esta quinta-feira, 17 de setembro, com o Governo para concluir a negociação do suplemento especial para o controlo de fronteiras aeroportuárias, exigindo alguns sindicatos e associações discutir também o subsídio de risco.

A reunião, em Lisboa, foi convocada pelo Ministério da Administração Interna (MAI) e antecede uma outra, em 29 de setembro, sobre a reestruturação das carreiras e a organização do tempo de trabalho, segundo as convocatórias a que a Lusa teve acesso.