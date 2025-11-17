Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mário de Morais, diretor-geral da Bolt em Portugal, disse ao DN que os resultados confirmaram aquilo que a empresa já observava.
Mário de Morais, diretor-geral da Bolt em Portugal, disse ao DN que os resultados confirmaram aquilo que a empresa já observava.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Estrangeiros, sem formação e com baixo salário. Inquérito desmonta mitos sobre condutores TVDE

A Bolt encomendou um inquérito, realizado pela Universidade Católica, no qual 67% dos entrevistados afirmam que a sociedade não respeita as pessoas que conduzem para plataformas digitais.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Transportes
TVDE
edição impressa
Bolt

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt