Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O caso de recusa infundada e ilegal de esterilização do hospital de Tomar é o primeiro que a ERS aprecia: ao DN, o regulador informou nunca ter recebido queixas semelhantes.
O caso de recusa infundada e ilegal de esterilização do hospital de Tomar é o primeiro que a ERS aprecia: ao DN, o regulador informou nunca ter recebido queixas semelhantes. Reinaldo Rodrigues/Global Imagens
Sociedade

Esterilização é um direito, adverte regulador da saúde

Maria viu, há um ano, o seu pedido de laqueação recusado no Hospital de Tomar. Queixou-se à ERS, que concluiu ter havido violação da lei. Ordem dos Médicos, que também recebeu queixa, nada disse até agora.
Publicado a
Loading content, please wait...
Ordem dos Médicos
Colégio de Ginecologia e Obstetrícia das Ordem dos Médicos
Entidade Reguladora da Saúde
direitos sexuais e reprodutivos
esterilização voluntária
deontologia médica
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt