A estação de Metro do Cais do Sodré estará encerrada entre 8 e 26 de agosto, pelo que, durante esse período, a circulação na linha Verde será assegurada apenas entre Telheiras e Baixa-Chiado, nos dois sentidos.Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa explica que o encerramento da estação se deve a trabalhos de construção da futura Linha Circular. "Este encerramento é necessário para a realização de trabalhos de sinalização ferroviária, integrados na preparação e modernização da rede para a futura configuração operacional da linha Circular e destinados a assegurar a sua compatibilidade com a infraestrutura existente", explica."Os trabalhos agora realizados são essenciais para a preparação da futura configuração operacional da linha Circular e permitirão assegurar a compatibilidade da nova infraestrutura com a rede atualmente em exploração", acrescenta.Segundo o Metropolitano de Lisboa a estação reabrirá no dia 27 de agosto, havendo, durante o período de encerramento da estação, recorrer à estação do Terreiro do Paço (Linha Azul) ou aos seguintes serviços da Carris:Martim Moniz » Cais do Sodré: 760 e 208 (madrugada)Praça do Comércio/Terreiro do Paço » Cais do Sodré: 728, 735, 781, 782, 206 (madrugada) e 210 (madrugada)Praça da Figueira » Cais do Sodré/Corpo Santo:15E , 25E e 774 (noturno e fins de semana)Rossio » Cais do Sodré: 732, 736 (noturno) e 207 (madrugada)Chiado » Cais do Sodré: 758A Linha Circular - que unirá as atuais linhas Amarela e Verde, criando um novo anel circular no centro de Lisboa - entrará em funcionamento no primeiro trimestre de 2027 e ligará o Rato ao Cais do Sodré, com duas novas estações: Estrela e Santos. .Metro de Lisboa já tem mais uma ligação da Linha Circular. Conclusão prevista para 2025