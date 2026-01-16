Estado paga 150 mil euros à família de trabalhador de Oleiros que morreu a combater fogo

O Estado português vai pagar uma indemnização de 150 mil euros à família do trabalhador da Câmara de Oleiros que morreu a combater um incêndio florestal naquele concelho do distrito de Castelo Branco em 2017.O município de Oleiros considera que foi finalmente feita justiça em favor da família de Avelino Ferreira, funcionário da autarquia, que morreu a 7 de outubro de 2017, enquanto combatia um incêndio florestal no concelho.“Apesar do tempo decorrido, é fundamental que se reconheça finalmente o direito desta família, garantindo-lhes a indemnização que lhes era devida”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Miguel Marques.O condutor de uma máquina de rasto Avelino Ferreira, à data com 50 anos, morreu na sequência do capotamento do veículo que operava no combate a um incêndio florestal que tinha deflagrado perto de Cardal, na freguesia de Estreito e Vilar Barroco.Segundo a autarquia de Oleiros, o processo que decorreu ao longo de quase uma década chegou agora ao fim, com um acordo que fixa em 150 mil euros o valor de indemnização que o Estado vai pagar à família de Avelino Ferreira.Ao contrário das demais vítimas dos incêndios de 2017, a família de Avelino Ferreira foi inicialmente excluída do “mecanismo extrajudicial” criado pelo Governo, que abrangia apenas os períodos de 17 a 24 de junho e 15 a 16 de outubro.Miguel Marques vincou que tanto o seu antecessor no cargo, Fernando Jorge, como o atual executivo municipal fizeram deste caso “uma prioridade política”, mantendo contacto direto com o Ministério da Justiça e o Ministério da Administração Interna, assegurando que a viúva e os filhos de Avelino Ferreira fossem tratados de forma justa, tal como qualquer outra vítima mortal dos incêndios, com a atribuição de uma indemnização.Após vários pedidos de apoio dirigidos ao Governo, a família avançou, em outubro de 2019, com um processo judicial contra o Estado português e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).O processo chegou agora ao fim, com um acordo que fixa em 150 mil euros o valor de indemnização que o Estado vai pagar a esta família.“Ao longo de todo este período, o município de Oleiros acompanhou e apoiou permanentemente a viúva e os dois filhos de Avelino Ferreira, reafirmando o seu compromisso com a justiça, a dignidade e o reconhecimento do serviço público prestado pelo seu funcionário, sem nunca perder de vista a gravidade da perda que esta família sofreu”..Dez milhões de euros de prejuízos nas infraestruturas de Oleiros