Espanha anuncia um novo caso de hantavírus. É um passageiro do MV Hondius que estava de quarentena no hospital

O Ministério da Saúde anunciou esta segunda-feira, 25 de maio, um novo caso positivo para hantavírus. Trata-se de um passageiro espanhol que viajou no navio cruzeiro MV Hondius e que se encontrava de quarentena no Hospital da Defesa Central Gómez Ulla, em Madrid.Este é um caso que corresponde a um contacto próximo identificado na sequência do protocolo ativado no momento em que foi detetado o surto a bordo do navio.A informação foi divulgada pelo próprio Ministério da Saúde de Espanha através da sua conta na rede social X, na qual confirma que o caso positivo foi detetado através de um teste de PCR..O Ministério da Saúde espanhol garantiu em comunicado que "o indivíduo afetado estava sob vigilância clínica e em isolamento desde a admissão, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Sistema de Alerta e Resposta Rápida”. Nessa nota é ainda revelado que o paciente está "assintomático" e "foi diagnosticado durante exames de rotina realizados aos 13 passageiros e um tripulante que chegaram a 10 de maio" ao hospital, têm estado em isolamento para completar a quarentena. “Após a confirmação do diagnóstico, o paciente foi transferido para a Unidade de Isolamento de Alto Nível, onde permanecerá internado sob supervisão médica especializada e com as medidas de biossegurança estabelecidas para este tipo de casos”, acrescenta o Ministério da Saúde, revelando ainda que dos 14 cidadãos espanhóis do navio que deram entrada naquele hospital de Madrid, um deles teve um teste positivo, tinha sintomas leves e encontra-se em recuperação. Os restantes, diz a mesma fonte, tiveram testes negativos até esta segunda-feira, o que é normal uma vez que o período de incubação do hantavírus varia entre uma a seis semanas.Este novo caso, diz o ministério, "não modifica a situação de risco para a população em geral, nem altera as medidas de resposta epidemiológica em curso".Na prática, se os restantes passageiros do navio continuarem com testes negativos após 28 dias a contar desde 10 de maio, terminam a quarentena. Depois disso, para completar os 42 dias de isolamento exigidos pelas autoridades de saúde espanholas, todos eles poderão ficar em isolamento domiciliar.