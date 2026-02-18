Encontrados dois corpos no carro do casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido há mais de uma semana

Foram esta quarta-feira, 18 de fevereiro, encontrados em Soure dois corpos dentro do carro do casal desaparecido há mais de uma semana no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra.O tejadilho do carro foi avistado após a descida do caudal do rio Mondego, avança a SIC.A GNR tinha estado no local esta terça-feira, mas o nível da água não permitia avistar o carro..O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, concelho de Montemor-o-Velho, saiu de casa na terça-feira da semana passada e não regressou, o que motivou o alerta de familiares pelas 19:45 de sexta-feira.As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira e retomadas nos dias seguintes..Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.