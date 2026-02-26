Encontrado em Tabuaço cadáver em avançado estado de decomposição

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado em Tabuaço, no distrito de Viseu, junto à casa de Francisca Santos, de 44 anos, que foi dada como desaparecida em junho do ano passado.A informação foi avançada esta quinta-feira, 26 de setembro, pelo Correio da Manhã, que cita fonte do gabinete de Relações Públicas da GNR de Viseu, dando conta que os inspetores da Polícia Judiciária estão no local, estando a decorrer perícias. "Presume-se que seja de uma mulher por causa do cabelo mas, nesta altura, já estão os inspetores da Polícia Judiciária (PJ) no terreno a investigar. O corpo foi encontrado nas traseiras do cemitério de Tabuaço por umas pessoas que estavam a podar plantas”, indicou a GNR ao diário. A cidadã brasileira Francisca Santos terá sido vista pela última vez em casa por volta das 23h00 do dia 20 de junho de 2025. Em declarações ao DN Brasil, em julho do ano passado, Antônio Santos, o irmão de Francisca Santos disse que "ela estava muito feliz", porque tinha obtido o título de residência e pretendia ficar um mês no Brasil com a família. A brasileira, natural do Maranhão, vive em Portugal há quase quatro anos.Em atualização.Polícia investiga desaparecimento de brasileira em Viseu