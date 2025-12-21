Encontrado corpo em Caminha que deverá ser de pescador desaparecido

O corpo de um homem encontrado este domingo, dia 21 de dezembro, na Praia de Moledo, em Caminha, deverá ser de um dos três pescadores desaparecidos desde o passado domingo, depois do barco em que seguiam ter naufragado, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).Em comunicado, a AMN referiu que o alerta para a presença de um corpo naquela praia aconteceu às 08:56 tendo sido ativada a Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de Caminha e a Polícia Judiciária (PJ).Após a confirmação do óbito, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Viana do Castelo.O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a prestar apoio às vítimas e aos familiares, adiantou a AMN.Uma embarcação com cinco pessoas a bordo naufragou pelas 12h20 do passado domingo numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha.Duas das cinco pessoas foram retiradas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo, e os outros três, de nacionalidade indonésia, continuaram desaparecidos, apesar das buscas ao largo de Caminha..Três pescadores indonésios desaparecidos após naufrágio em Caminha