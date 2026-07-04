Encontrado corpo de jovem desaparecido numa zona ribeirinha em Vila Franca de Xira

O corpo de um jovem, com 22 anos e de nacionalidade brasileira, foi encontrado ao final da manhã deste sábado, 4 de julho, depois de, alegadamente, ter entrado na água numa zona ribeirinha no concelho de Vila Franca de Xira, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN). Após buscas coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Lisboa, "elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira detetaram e retiraram a vítima da água para a margem". O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta desta ocorrência. . O óbito foi declarado no local pela delegada de saúde e, após contacto com o Ministério Público, referiu a AMN, em comunicado, sendo o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa.É ainda referido que o gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado.As buscas pelo jovem que tinha sido dado como desaparecido começaram esta manhã, na sequência de um alerta recebido pelas 08h45, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), refere a Autoridade Marítima Nacional numa nota divulgada anteriormente. "Foram de imediato iniciadas buscas por elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa e do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima", detalhou a AMN, dando conta que foram também "ativados elementos da capitania do porto de Lisboa, do gabinete de psicologia da Polícia Marítima, da PSP e do INEM".