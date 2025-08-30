Embarcação afundou-se após incêndio na Marina de Cascais

Uma embarcação afundou-se na madrugada deste sábado, 30 de agosto, na marina de Cascais, depois de ter sofrido um incêndio.Segundo o porta-voz da autoridade marítima de Cascais disse à Lusa não se registaram feridos nem foram afetadas as embarcações que se encontravam nas proximidades. Também não há risco de poluição, visto que foram colocadas barreiras de contenção.. Desconhecem-se para já as causas do incêndio, que deflagrou nesta embarcação de 30 metros com bandeira alemã cerca das 22h00 de sexta-feira, tendo vindo a afundar já depois da meia-noite."Na sequência de um alerta pelas 22h10, a informar para uma embarcação a arder na marina de Cascais, foram de imediato ativados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, bem como elementos pertencentes à marina, elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais, do Estoril e de Alcabideche e elementos da PSP", disse este sábado em comunicado a Autoridade Marítima Nacional."À chegada ao local constatou-se que não se encontrava ninguém no interior da embarcação, tendo os tripulantes da Estação Salva-vidas, em colaboração com os elementos da marina, retirado as embarcações das proximidades, sem registo de danos adicionais", acrescentou, dizendo que estão em curso as medidas cautelares para apurar as circunstâncias deste incidente.