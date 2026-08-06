Em seis meses arderam 53.731 hectares em Portugal. O segundo pior registo desde Pedrógão

Valpaços, Vouzela, Guarda, Chaves e Alijó. Estes foram os cinco maiores incêndios rurais que aconteceram em Portugal nos primeiros seis meses deste ano.Nesse período, de acordo como Relatório Provisório de Incêndios Rurais de 2026 do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), arderam em Portugal 53.731 hectares, num total de 5755 incêndios rurais.Segundo o documento, numa comparação com o histórico dos dez anos anteriores houve mais 1% de fogos rurais e mais 58% de área ardida.Estes valores fazem com 2026 esteja a ser o terceiro com maior valor de área ardida e o quinto em número de incêndios desde 2016.Ou seja, em 2017 arderam 146.508 hectares (foi o ano dos fogos em Pedrógão Grande, onde morreram 66 pessoas e durante o mês de outubro morreram 50 pessoas em diversos fogos). Desde então, só em 2022 ardeu mais do que neste ano em curso, com 61.745 hectares ardidos.O relatório do ICNF refere que nestes primeiros seis meses do ano Portugal teve 44 fogos considerados como "grandes incêndios". Para esta identificação contam as ocorrências com uma área ardida igual ou superior a 100 hectares - no total foram consumidos 43.573 hectares (81% do total).Em relação às causas para os fogos as mais frequentes este ano são: queimas de amontoados de sobrantes florestais ou agrícolas (24%); incendiarismo - Imputáveis (16%) e queimadas extensivas de sobrantes florestais ou agrícolas (7%).Por regiões os distritos do Porto (860 fogos), Braga (549) e Viana do Castelo (506) foram os com maior número de ocorrências.No que diz respeito à área ardida o distrito mais afetado foi o de Vila Real (14.368 hectares, 27% do total), Viseu (8172) e Bragança (8064).Julho com mais ocorrênciasDe acordo com o relatório do ICNF, o mês de julho foi, até ao momento, aquele com maior número de incêndios florestais: 1700, o que corresponde a 30% do total desde 1 de janeiro.Também é o mês que teve mais área ardida: 39.253, ou seja 73% do total do primeiro semestre do ano..Portugal atingiu o terceiro valor mais elevado de área ardida desde 2016